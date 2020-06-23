القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في الثلاثينات والأربعينيات من العمر بجراح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة، في حادث طرق وقع في قرية إكسال، فجر اليوم الثلاثاء.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنّه "على ما يبدو ضلعت في الحادثة دراجة نارية"، مشيرا إلى أنّ "الطاقم الطبيّ التابع للمؤسسة قدّم الإسعافات الأولية لشاب (25 عاما) حالته خطيرة وتمّ نقله إلى مستشفى ‘هعيمك’ وهو تحت التخدير وموصول بأجهزة التنفس الصناعي، إضافة لشاب آخر (35 عاما) حالته متوسطة ويعاني من جراح في الأطراف ونقل هو الآخر لمستشفى هعيمك".
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر إكسال: إصابتان خطيرة ومتوسطة في حادث طرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.