إكسال: إصابتان خطيرة ومتوسطة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في الثلاثينات والأربعينيات من العمر بجراح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة، في حادث طرق وقع في قرية إكسال، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنّه "على ما يبدو ضلعت في الحادثة دراجة نارية"، مشيرا إلى أنّ "الطاقم الطبيّ التابع للمؤسسة قدّم الإسعافات الأولية لشاب (25 عاما) حالته خطيرة وتمّ نقله إلى مستشفى ‘هعيمك’ وهو تحت التخدير وموصول بأجهزة التنفس الصناعي، إضافة لشاب آخر (35 عاما) حالته متوسطة ويعاني من جراح في الأطراف ونقل هو الآخر لمستشفى هعيمك".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.