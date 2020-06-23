وزارة الداخلية تعزل 26 منتخبا رفضوا التصريح بممتلكاتهم

أعلنت وزارة الداخلية عن عزلها ما يقارب 26 منتخبا، ينتمون إلى 18 إقليما وعمالة، بسبب عدم تسويتهم الوضعية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات الخاصة بهم.

وصدرت بالجريدة الرسمية عدد 6892 بتاريخ 18 يونيو 2020، بعزل 26 منتخبا جاءت بناء على القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات والقانون رقم 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

ويتعلق الأمر بكل من:

1. سعيد حجاوي، منتخب بمجلس جماعة جمعة مول البلاد بإقليم الخميسات

2. علال دوة، منتخب بمجلس جماعة آيت مالك بإقليم الخميسات.

3. المصطف ابن ادريس، منتخب بمجلس جماعة سيدي عبد الرزاق بإقليم الخميسات.

4. أحمد الشابي، منتخب بمجلس جماعة قلعة السراغنة.

5. المصطفى الشنتوف، منتخب بمجلس جماعة سيدي سليمان.

6. محمد الراضي، منتخب بمجلس جماعة القصيبة بإقليم سيدي سليمان.

7. الكبير القادري، منتخب بمجلس جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم.

8. أحمد العبدالي، منتخب بمجلس جماعة سيدي قاسم.

9. عبد المولى المروري، منتخب بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بعمالة الرباط.

10. امحمد زروق منتخب بمجلس جماعة سيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات-تمارة.

11. كمال الشرقاوي منتخب بمجلس جماعة الدروة بإقليم برشيد.

12. حياة الايح، منتخبة بمجلس جماعة رياح بإقليم برشيد.

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13. عبد الإله منوني، منتخب بمجلس جماعة أولاد مراح بإقليم سطات.

14. مينة مسلاق، منتخبة بمجلس جماعة فضالات بإقليم بنسليمان.

15. هشام شهيد، النائب الثاني لرئيس مجلس مجموعة جماعات التآزر الجماعي بمقرها بعمالة مقاطعات ابن مسيك.

16. هشام المشتراي، منتخب بمجلس مقاطعة سباتة بعمالة مقاطعات ابن مسيك.

17. حسن ايت ايدين، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.

18. يوسف عكي، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.

19. سميح العباري، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.

20. جمعة وعزة، منتخبة بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.

21. أمينة الشارف، منتخبة بمجلس جماعة الخروب بإقليم تطوان.

22. رشيد مدغري علوي، منتخب بمجلس جماعة سيدي حرازم بعمالة فاس.

23. خير الدين العافي، منتخب بمجلس جماعة بني كلة بإقليم وزان.

24. عبد السلام اجندوز، منتخب بمجلس جماعة بني رزين بإقليم شفشاون.

25. محمد زمو، منتخب بمجلس جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة.

26. محمد فاتح، منتخب بمجلس جماعة آيت أم البخت بإقليم بني ملال