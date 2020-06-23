تطوان تتصدر الإصابات الجديدة بكورونا في جهة الشمال..أغلبهم من عمال مصنع “رونو طنجة”ومخالطين لهم

سجلت مدينة تطوان اليوم الاثنين 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع المصابين بالجائحة في الإقليم إلى 181 حالة.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن الاصابات الجديدة من عمال مصنع “رونو طنجة” ومخالطين لهم، إذ تتوزع على أطفال ونساء، وشباب من فئات عمرية مختلفة.

في المقابل ارتفعت حالات الشفاء في الإقليم إلى 83 حالة، بحد تسجيل حالة شفاء واحدة، فيما استقر عدد الوفيات في 7 حالات.

وكانت مديرية الصحية بجهة الشمال قد أعلنت في آخر تحديث لها على صفحتها بموقع “فايسبوك” عن 52 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، موزعة على عمالة طنجة أصيلة، ووزان، والمضيق، وتطوان، ليصل مجموع الإصابات في الجهة إلى 1528.

وأوردت المديرية أن عدد حالات الشفاء بلغ 1235 حالة بعد تسجيل 35 حالة تعافي جديدة، موزعة على طنجة، والعرائش، وتطوان، فيما استقر مجموع الوفيات في 41 حالة.