إشعار رسمي “يعيد” الحيوية إلى مطار الرباط سلا وأولى الرحلات الداخلية يوم الجمعة صوب أكادير

توصلت إدارة مطار الرباط سلا بإشعار رسمي، من المكتب الوطني للمطارات، بافتتاح مدرج المطار، بداية من مساء أمس، في وجه جميع الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية بعد استثنائه من استقبال رحلات عودة المغاربة العالقين في الخارج.

وكشف مصدر جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه تمت برمجة أولى الرحلات يوم الجمعة المقبل على مثن شركة الخطوط الجوية العربية انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مدينة أكادير، مبرزا في السياق ذاته أن مصير الرحلات الدولية يبقى معلقا إلى حين اتخاذ قرار فتح الحدود من جديد في وجه الرحلات رغم برمجة مجموعة من الرحلات الدولية، بداية من 11 من شهر يوليوز المقبل على مثن شركة الخطوط الفرنسية صوب باريس.

وشدد مصدرنا على كون الشركة الفرنسية وضعت برنامج رحلاتها بمعدل رحلة في اليوم، في وقت برمجت فيه شركة النقل المنخفضة التكلفة “جيت إير فلاي” رحلات عددها 4 في الأسبوع في اتجاه دول أوروبية.

وأكد مصدرنا أن شركة النقل المنخفضة التكلفة “ريان إير” برمجت عدة رحلات في اتجاه مجموعة من الدول التي تعرف تواجدا للجالية المغربية، وخاصة فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، وفرنسا، مشددا في السياق ذاته على كون برامج الرحلات تبقى موقوفة التنفيذ في انتظار قرار الحكومة بإعادة فتح الحدود بعد غغلاقها بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.