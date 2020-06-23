الرئيس الفرنسي: تركيا تناقض كل الالتزامات التي أعلنتها في مؤتمر برلين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 1:33 صباحًا, 23 يونيو 2020 م المناطق - الرياض ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم باللعبة الخطيرة التي تمارسها تركيا في ليبيا، عاداً أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للمنطقة وأوروبا.

وقال الرئيس ماكرون إثر لقائه نظيره التونسي قيس سعيد في قصر الإليزية الرئاسي “أرى اليوم أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا تناقض كل الالتزامات التي أعلنتها في مؤتمر برلين”.

ودعا ماكرون إلى وقف التدخلات الأجنبية والأعمال الأحادية لأولئك الذين يزعمون أنهم يحققون مكاسب جديدة في الحرب في ليبيا.

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