شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: قرار الحج يحقق مقاصد الشريعة والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد الأزهر في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع "حفظهما الله "في خدمة الحجيج والتيسير عليهم والحفاظ على سلامتهم.
وأكد الأزهر حرصه على التنسيق الدائم مع هيئة كبار علماء المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في كل ما ينفع المسلمين حول العالم ويخدم قضاياهم لمواجهة التطرف والتشدد ونشر الوسطية والاعتدال.
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