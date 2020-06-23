شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: إصابة 643 بكورونا وتعافي 443 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 7927، أمس، أظهرت تسجيل 643 حالة قائمة جديدة منها 371 حالة لعمالة وافدة، و 262 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 10 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 443 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 16862.

وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 148 حالة، منها 37 حالة تحت العناية، في حين أن 5443 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5480 حالة قائمة.