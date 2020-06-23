شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: إصابة 643 بكورونا وتعافي 443 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 148 حالة، منها 37 حالة تحت العناية، في حين أن 5443 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5480 حالة قائمة.
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