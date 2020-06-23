شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ناشطة قطرية من لندن عن اليوم العالمى للاجئ: رحلنا من أوطاننا "قسريًّا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الناشطة القطرية الهاربة فى لندن عائشة القحطانى، هجومًا عنيفًا ضد النظام القطرى فى مجموعة من التغريدات نشرتها فى ذكرى يوم اللاجئ العالمى.

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وقالت عائشة : "لقد تركنا أوطاننا لأسباب مختلفة ولكن هذا الرحيل كان قسريا ولو اختلفت الدوافع، آن الأوان لموت الظلم، وفناء الحروب، وليعيش الفرد بكامل حقوقه حتى يستطيع أن يمارس إنسانيته على كامل وجه، حتى لا يُنزع من بيئته الأم بحثا عن مهجر آمن".

تجدر الإشارة إلى أنه فى 21 ديسمبر، هربت عائشة القحطانى التى تبلغ من العمر 22 عاما، وهى الإبنة الصغرى لمسؤول عسكرى رفيع المستوى وعضو فى واحدة من أكثر القبائل نفوذا فى الخليج.وعلى الرغم من القوانين التى تمنع النساء غير المتزوجات تحت سن 25 من مغادرة البلاد دون موافقة ولى الأمر، تمكنت من الفرار فى منتصف الليل أثناء رحلة عائلية إلى الكويت.