شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات البرلمان": البنية التحتية مؤهلة لميكنة الخدمات والتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ميكنة الخدمات أصبحت أمر ضرورى، وذلك للعديد من الأمور فى مقدمتها تسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع وأفضل، وأزمة فيروس كورونا الأخيرة أكدت أهمية ميكنة الخدمات، كما أكدت بما لا يدع مجال للشك أن البنية التحتية المصرية المعلوماتية مؤهلة لهذا الدور، وهناك الكثير من الخدمات التى تم ميكنتها خلال الفترة السابقة، واتضح الفرق جليا من خلال سرعة الحصول على الخدمة وجودة الخدمة المقدمة وحالة الرضا التام من قبل المواطنين.

ولفت أمين سر لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن البنية التحتية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وذلك على صعيد مختلف محافظات الجمهورية، سواء تلك المتعلقة بسرعة الإنترنت أو البنية المعلوماتية فى المدن الجديدة، والتى يتم تنفيذها وفقا لأحدث التصميمات على مستوى العالم ولهذا أطلق عليها مدن ذكية.

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وأوضح زيدان، أن تطوير ميكنة الخدمات من ضمن برنامج الحكومة الذى يأتى بناء على توجيهات رئاسية، خاصة وأن الميكنة والتحول الرقمي سيكون لهما دورا كبيرا فى سهولة الحصول على الخدمة، والقضاء على الفساد والملاحظات فى بعض القطاعات، والخدمات التموينية تمثل احتكاك مباشر بين المواطن ومقدم الخدمة، وكلما كانت الميكنة بشكل أسرع نتج عنه عدم وجود زحام وسرعة تقديم الخدمة بشكل أفضل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن جائحة كورونا كانت من ضمن الأشياء التى ساهمت فى سرعة ميكنة الخدمات والتحول الرقمى، ونجحت الدولة فى هذا التحول، سواء من خلال تقديم الخدمات فى العديد من القطاعات، أو إجراء الامتحانات فى بعض المراحل التعلمية، والتعليم عن بعد، وكل هذا ما لم يكن يتم إلا بوجود بنية تحتية مؤهلة وقادرة على هذا التحول.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، فضلاً عن حوكمة عملية التخزين بالصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية لتقليل نسبة الفاقد في إطار السياق العام للحوكمة الذي تنتهجه الدولة حالياً.