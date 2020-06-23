شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تحذر من خطورة تجمع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أولياء الأمور عدم التجمع خارج مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، محذرة من خطورة هذا الأمر على المجتمع بشكل عام، وأنه من الممكن أن يكون سببا فى تفشى الفيروس بينهم بصورة كبيرة ومن ثم يصعب السيرة على هذا الأمر والدخول فى سيناريوهات الدولة فى غنى عنها فى الوقت الراهن، مما يتطلب مزيد من الحرص والحذر منهم على حياتهم وحياة أبنائهم واتباع التعليمات فى هذا الصدد.

ولفتت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن الوضع خارج المدرسة يصعب السيطرة عليه، فمن المستحيل أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على أولياء الأمور جميعهم خارج مقار اللجان، لكثرة العدد، وفى نفس الوقت من المستحيل أن يخضع كل أولياء الأمور المتواجدين للإجراءات مما يثقل الأعباء وفى نفس الوقت ليس هذا فى خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الطلاب يتم فحصهم بشكل دقيق، ويخضعون لإجراءات قوية، حيث أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تتم بشكل غير عادى، وهناك إجراءات دقيقة الهدف منها حماية الطلاب والحرص عليها، ولابد أن يقابل هذا الأمر بمزيد من الحرص من قبل أولياء الأمور أيضا، حتى لا يكونوا سببا فى إصابة أبنائهم بالفيروس، وبهذا يكون تواجد ولي الأمر خارج المدرسة عبء على الطالب وليس فى مصلحته.

ونوهت عضو لجنة التعليم، إلى أن طلاب المرحلة الثانوية لديهم من الوعي ما يمكنهم من الحفاظ على حياتهم واتباع الإجراءات، ولا داعى لتواجد أولياء الأمور على الإطلاق، وإن كان هناك لابد فمن الممكن أن يذهبوا معهم ويعودون لمنازلهم على أن يتم مراعاة كافة قواعد التباعد الاجتماعي.