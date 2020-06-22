جمعويون يطلقون برنامجا لمساعدة تلاميذ الباكالوريا على اجتياز الإمتحانات وما بعدها -فيديو

في سياق الأزمة الصحية التي تعيشها المملكة، أطلق ناشطون بالمجتمع المدني برنامجا نوعيا بعوان “مواكبة” لدعم وتأطير تلاميذ السنة الثانية باكالوريا، المرشحين لاجتياز الإمتحانات المقررة شهر يوليوز المقبل، ومواكبتهم لاجتياز هذا الإستحقاق بنجاح.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها جمعية أطر إقليم ميدلت للتنمية، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بميدلت عن إطلاق برنامج مواكبة، إلى تمكين تلاميذ الإقليم وباقي أقاليم المملكة، من الحصول توجيه ومواكبة وإرشاد نفسي أجل إنجاح مشروعهم الشخصي.

كما يهدف البرنامج إلى خلق مجموعات تواصلية خاصة بتلاميذ الثانية باكالوريا يشرف عليها أطر هيئة التأطير والتوجيه التربويين وأساتذة وطلبة ممثلو مدارس عليا وجامعات مغربية ودولية، الغرض منها ضمان الحق الشامل في الحصول على المعلومة المتعلقة بالتوجيه والارشاد التربويين وكذلك ضمان مواكبة تلامذتنا أثناء التسجيل والإعداد للإمتحانات وكل ما يتعلق بعملية المرور والالتحاق بالتعليم العالي.

وحسب المنظمين، تأتي هذه المبادرة أيضا لمساعدة التلاميذ على تجاوز آثار القلق والاضطراب والتردد كأبرز معالم المرحلة التي انطلقت عقب التوقف الاضطراري للدروس الحضورية والبعد عن أجواء المدرسة والتحضير للامتحان في ظروف فرضتها العزلة الاجتماعية.

المبادرة انطلقت في تنظيم أنشطة ومحاضرات على الواقع الإفتراضي، يؤطرها عدد من الخبراء، لمساعدة التلاميذ على تجاوز مختلف العقبات بما فيها النفسية، واجتيازبنجاح، وكذا تسليط لاضوء على كيفية تدبير زمن الإمتحان، ولاخطة الخطة والوصفة التي يجب اتباعها.