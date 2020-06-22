إدارة الجيش الملكي تنتظر قرار الحكومة لإخضاع اللاعبين لتحاليل الكشف عن “كورونا”

علم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع من داخل فريق الجيش الملكي أن الإدارة تنتظر قرار الحكومة يوم غد الثلاثاء، بخصوص مصير البطولة الاحترافية، حتى يتسنى لها تجميع اللاعبين وإخضاعهم لتحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد.

وشدد المصدر ذاته على كون إكراه “عزوبية اللاعبين” بحكم أن أغلبهم غير متزوجين، ويقطنون رفقة عائلاتهم بمدن أخرى أخر التحاقهم بالمركز الرياضي للخضوع لتحاليل الكشف عن “كوفيد 19″، مبرزا في السياق ذاته أن الخطوة لم يكن مسموحا القيام بها في الفترة السابقة بالنظر إلى إكراه العيش في ظل التداعيات السلبية للجائحة وانعكاسها على أنشطة المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه مباشرة بعد قرار الحكومة، وفي حال الترخيص باستئناف البطولة، سيوجه مسؤولو الممثل الأول للعاصمة الدعوة إلى جميع اللاعبين للالتحاق بالمركز الرياضي العسكري بالمعمرة، ضواحي سلا.