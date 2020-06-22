الرباح ينفي ارتفاع فواتير الكهرباء والماء: إنها تعكس استهلاك المواطنين

في الوقت الذي يشكو فيه عدد من المواطنون ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والماء، نفى عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة غلاء هذه الفواتير؛ مبرزا أن قيمتها تعكس حجم استهلاك المواطنين لهذه المواد الحيوية.

وأفاد المسؤول الحكومي، زوال اليوم الإثنين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أنه من المفيد أن تمده الفرق البرلمانية ملفات في هذا الشأن لمعرفة الشركات التي تتجاوز القانون، نافيا في الوقت نفسه ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والماء.

إلى ذلك، أوضح عزيز الرباح أنه يتفهم انتقاد أحزاب المعارضة له، من أجل كسب بعض الأصوات الانتخابية، لكن في هذه المواضيع، بحسبه لا مجال للمزايدة.

وأضاف المسؤول الحكومي نفسه، مخاطبا أحزاب المعارضة، أنتم تعرفون جيدا أن صندوق جائحة كورونا، أنجز خصيصا للأسر المتضررة من الفيروس، وأن الدعم الذي يقدمه، يهدف إلى مساعدة المواطنين على أداء فواتير الكهرباء والماء والدواء والغاز وغير ذلك من المصاريف.

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ويشار إلى عدد من المواطنين يشكون خلال الأيام الجارية، من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والماء بشكل غير مبرر، لافتين الانتباه إلى أن الفواتير أصبحت عبئا ثقيلا عليهم، لاسيما في الظروف الراهنة مع تداعيات أزمة كوفيد-19 سلبا عليهم، التي أجبرت شركات على تخفيض رواتبهم، أو إنهاء خدمات بعضهم.