التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدّى لهجوم بطائرات مسيرة في جبلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصدّت الدفاعات الجويّة السوريّة، مساء الإثنين، لـ"طائرات مسيّرة معاديّة" في جبلة، بحسب وكالة "سانا".

وقال معارضون سوريّون إن الطائرات المسيّرة مجهولة، وإنها استهدفت قاعدة حميميم الجوية في اللاذقيّة، التي تستخدمها القوات الروسيّة.

ولم تأتِ وكالة "سانا" على ذكر هدف الهجوم، واكتفت بالقول إن المضادات الجويّة "أحبطت على مدى الأشهر الأخيرة عشرات الاعتداءات الإرهابية بطائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية باتجاه مطار حميميم بريف اللاذقية وتم إسقاطها".

وقال صحافيّون معارضون إن أكثر من 9 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة حميميم العسكرية، وإن الدفاعات الجويّة التي أطلقت "هي الدفاعات الروسيّة" وأطلقت أكثر من 21 صاروخًا للتصدي للهجوم.

وبحسب المعارضة السوريّة، "أسقطت الدفاعات الجويّة 7 مسيّرات، بينما نجحت اثنتان في الوصول إلى هدفيهما".