لبنان: محاكمة ناشطة سياسية بتهمة "التعاون مع إسرائيل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الإثنين، إن الناشطة السياسية اللبنانية التي اعتُقلت الأسبوع الماضي، كيندا الخطيب، أٌحيلت اليوم إلى المدعي العسكري بعد اتهامها بزيارة إسرائيل والتعامل مع جواسيسها.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، أحال الخطيب إلى قاضي التحقيق العسكري لاستجوابها، ومن المتوقع أن يصدر الأخير مذكرة اعتقال رسمية بحقها، انطلاقًا من أن لبنان وإسرائيل في حالة حرب، وزيارة إسرائيل فعل غير قانوني.

وأفادت تقارير إعلامية أن شقيق الخطيب اعتُقل هو الآخر الأسبوع الماضي، إلا أن السلطات أطلقت سراحه لاحقًا، فيما تظاهر العشرات في بيروت، قبيل تقديم الاتهامات الإثنين، للمطالبة بالإفراج عن كيندا مؤكدين براءتها.

وادعى المحتجون أن قضية كيندا تشبه قضية الممثل المسرحي اللبناني، زياد عيتاني، الذي سُجن لمدة أربعة أشهر بتهمة التعاون مع إسرائيل، وأُطلق سراحه في عام 2018 بعد تبرئته من التهمة.

وتجدر الإشارة إلى أن نشاط كيندا الخطيب السياسي في مواقع التواصل الاجتماعي، كان شبه مقتصر على انتقاد حزب الله اللبناني، والرئيس اللبناني ميشيل عون الذي يُعتبر أقوى حلفائه.