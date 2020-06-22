الدوري الإيطالي: ميلان يتغلب على ليتشي برباعية

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استهل ميلان عودته لمنافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز كبير على مضيفه ليتشي 4 – 1 اليوم في افتتاح المرحلة 27 خلف أبواب ملعب “فيا ديل ماري” الموصدة عملا ببروتوكول العودة.

وسجّل هدف ليتشي الوحيد ماركو مانكوسو عند الدقيقة ( 54 من ركلة جزاء)، فيما سجل الإسباني سامو كاستيليخو (26) و جاكومو بونافنتورا (55) والكرواتي أنتي ريبيتش (57) والبرتغالي رافايل لياو (72), أهداف ميلان الذي رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع مؤقتاً بانتظار استكمال مباريات المرحلة، في حين لقي ليتشي خسارته الثالثة توالياً، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر ما وضعه أمام مهمة صعبة للبقاء في الدرجة الأولى.

وفِي لقاء آخر عقّد فيورنتينا مهمة ضيفه بريشيا متذيل لائحة الترتيب بعد تعادلهما 1-1 على ملعب أرتيمو فرانكي.

وافتتح الفريدو دوناروما التسجيل للضيوف في الدقيقة 17 من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ ارتكبه المدافع الأوروغوياني مارتين كاسيريس، الذي طرد بعدها في الدقيقة 70 لنيله الإنذار الثاني، وعادل الأرجنتيني جيرمان بيتزيلا النتيجة بضربة رأسية من مسافة قريبة على يمين الحارس، مستثمرا تمريرة التشيلي إيريك بولغار (29).

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر، وبريشيا إلى 17 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب أكثر من الهبوط إلى الدرجة الثانية.