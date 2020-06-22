الإمارات تشيد بقرار الحج: صحة النَّاس من أهم مقاصد الشرع

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشيد بقرار الحج: صحة النَّاس من أهم مقاصد الشرع والان نبدء بالتفاصيل
وأشادت دولة الإمارات بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام و زوار المسجد النبوي الشريف.
وأكد مكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات أن قرار المملكة يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار المرض والمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم والتي تعدَّ من أهم مقاصد شرعنا الحنيف؛ فقد ربط الله عزَّ وجلَّ في القرآن الكريم عبادة الحج بالاستطاعة والتي لا تتوفر في مثل هذه الظروف.
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