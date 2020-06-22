شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1576 إصابة و85 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين تسجيل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 وفاة مقابل 1475 إصابة و87 وفاة أمس. وأضافت الوزارة أن 397 مصابا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتعافيهم. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 56809 حالات من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و2278 حالة وفاة.

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