شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي: تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الرئيس ماكرون إثر لقائه نظيره التونسي قيس سعيد في قصر الإليزية الرئاسي: "أرى اليوم أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا تناقض كل الالتزامات التي أعلنتها في مؤتمر برلين".
ودعا ماكرون إلى وقف التدخلات الأجنبية والأعمال الأحادية لأولئك الذين يزعمون أنهم يحققون مكاسب جديدة في الحرب في ليبيا.
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