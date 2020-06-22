شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 378 إصابة جديدة وتعافي 631 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات العربية المتحدة اليوم، 378 إصابة جديدة بمرض (كوفيد 19) وشفاء 631 حالة, ووفاة حالة واحدة بالمرض. وجاء في الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) أن إجمالي الإصابات في الإمارات بلغ 45,303 حالات, وإجمالي حالات الشفاء 33,046 حالة, والعدد الكلي للوفيات 303 حالات وفاة.

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