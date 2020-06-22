شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: قرار الحج يتسق مع مقصد الشرع للحفاظ على النفس والان نبدء بالتفاصيل
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، دعم قرار المملكة في قصر الحج على أعداد محدودة من الجنسيات المختلفة من الراغبين في الحج هذا العام ١٤٤١ هـ من الموجودين داخل المملكة.
وأوضح أن هذا القرار يتسق مع مقصد الشرع في الحفاظ على النفس من جهة، وعدم تعطل النسك كلية من جهة أخرى.
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