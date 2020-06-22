لافتة عنصرية في ملعب مباراة سيتي وبيرنلي (صورة)

وتواجه الفريقان في الجولة الثلاثين من البطولة، في ملعب الاتحاد، حيث فاز مانشستر سيتي بخمسة أهداف دون رد.

وحلقت طائرة مجهولة، قبل انطلاق المباراة، وهي تحمل لافتة "حياة البيض مهمة.. بيرنلي"، للسخرية من حملة مناهضة العنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء.



وقال بيرنلي في بيانه: "ندين بشدة تصرفات المسؤولين عن الطائرة واللافتة الهجومية التي حلقت فوق استاد الاتحاد مساء الاثنين، نود أن نوضح أن المسؤولين عن ذلك التصرف غير مرحب بهم في نادينا".

وأضاف: "لا يمثل هذا التصرف بأي حال من الأحوال نادينا، وسنعمل بشكل كامل مع السلطان للتعرف على هوية المسؤولين عن ذلك وحظرهم من دخول النادي مدى الحياة".

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وواصل: "يتمتع النادي بسجل نفتخر به بالعمل مع جميع الأجناس والأديان والمعتقدات، ونقف ضد العنصرية من أي نوع، نحن ندعم مبادرة حياة السود مهمة بشكل كامل مع الدوري الإنجليزي، وقام لاعبونا وأفراد الفريق بدعم الحملة قبل المباراة عن طريق ركوعهم على الركبة قبل انطلاق الشوط الأول".

واختتم بيرنلي بيانه: "نعتذر بلا تحفظ للدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي وجميع داعمي تعزيز حياة السود".