مانشستر سيتي يعزز وصافته بخماسية نظيفة في شباك بيرنلي

2020-06-22 | 22:54
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حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره بيرنلي، مساء اليوم الاثنين، في ملعب الاتحاد في مباراة بالجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.
وتمكن الجزائري من تسجيل هدفين بعد ذلك في الدقيقة 43 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلَا من الضائع للشوط الأول (من ركلة جزاء).
وفي الدقيقة 51 أحرز ديفيد سيلفا الهدف الرابع لكتيبة بيب جوارديولا.
وأنهى فيل فودين خماسية مانشستر سيتي، بتسجيله هدفه الشخصي الثاني، في الدقيقة 63.
وشهدت اللحظات الأخيرة من الشوط الأول إصابة النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو حيث لم يتمكن من استكمال المباراة، ونزل بدلًا منه جابرييل جيسوس.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.
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