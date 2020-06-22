برشلونة: سنتذكر احمد راضي دائماً كواحد من أعز مشجعينا في الوطن العربي

رياضة 2020-06-22 | 22:45 6,402 مشاهدة

عبر نادي برشلونة الاسباني، عن تعازيه لاسرة كرة القدم العراقية، بوفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي. وتوفي راضي صباح يوم امس بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ونشر النادي عبر حسابه الرسمي لنطاق باللغة العربية، " خالص العزاء والمواساة لعائلة أسطورة منتخب العراق #أحمد_راضي وأسرة الرياضة العراقية والعربية والعالمية".



وأضاف "سنتذكره دائماً كواحد من أعز مشجعينا في الوطن العربي". وأضاف "سنتذكره دائماً كواحد من أعز مشجعينا في الوطن العربي".

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