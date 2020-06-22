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برشلونة: سنتذكر احمد راضي دائماً كواحد من أعز مشجعينا في الوطن العربي

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2020-06-22 | 22:45

برشلونة: سنتذكر احمد راضي دائماً كواحد من أعز مشجعينا في الوطن العربي

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عبر نادي الاسباني، عن تعازيه لاسرة كرة القدم العراقية، بوفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي.
وتوفي راضي صباح يوم امس بسبب مضاعفات "كوفيد 19".

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي لنطاق باللغة العربية، " خالص العزاء والمواساة لعائلة أسطورة منتخب العراق #أحمد_راضي وأسرة العراقية والعربية والعالمية".


وأضاف "سنتذكره دائماً كواحد من أعز مشجعينا في الوطن العربي".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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