تسجيل حالة وفاة واصابة جديدتين بكورونا في السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، عن تسجيل حالة وفاة واصابة جديدتين بكورونا في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد المصابين بفايروس كورونا في المحافظة، توفي قبل قليل بعد تدهور حالته الصحية".
واضافت انها "سجلت ايضا حالة اصابة جديدة بالفايروس لاحد اطباء المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري له والتي كانت موجبة".
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