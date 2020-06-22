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تسجيل حالة وفاة واصابة جديدتين بكورونا في السليمانية

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اعلنت دائرة صحة السليمانية، عن تسجيل حالة وفاة واصابة جديدتين بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد المصابين بفايروس في المحافظة، توفي قبل قليل بعد تدهور حالته الصحية".

 

واضافت انها "سجلت ايضا حالة اصابة جديدة بالفايروس لاحد اطباء المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري له والتي كانت موجبة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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