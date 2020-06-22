الكاظمي: عزيمتنا لن تتراجع في سبيل مواجهة كورونا

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قدم تعازيه عبر اتصال هاتفي، الى عائلة الفقيد الراحل النجم أحمد راضي"، مبينا انه "أعرب عن مواساته لعائلة الفقيد، وابدى ألمه وأسفه لهذه الخسارة التي مُنيت بها كلّ عوائل العراق، مثلما أصابت عائلة الفقيد".

وأكد الكاظمي أن "مكانة النجم الراحل في قلوب العراقيين هي ثمرة عطائه الثر، وتفانيه خلال حياته الرياضية المشرّفة، وعبر مسيرته الوضّاءة الطويلة من أجل رفع اسم العراق عالياً"، لافتا الى ان "حبّ العراقيين ومشاعرهم ستكون صفحة بيضاء يفتخر بها كلّ فرد من أفراد عائلة الراحل الكريمة".

وتابع الكاظمي ان "كلّ العراقيين الذين رحلوا عنّا جراء جائحة كورونا قد فطروا قلوبنا"، لافتا الى ان "عزيمتنا لن تتراجع في سبيل مواجهة هذا التحدي بالمزيد من العمل".

ودعا الكاظمي "بالسلامة والصحة لعائلة الفقيد، وأن يتغمّد، سبحانه، كلّ ضحايا المرض بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بعاجل الشفاء، وأن ينصر عباده العاملين بإخلاص وهمّة على الوقاية والعلاج وتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمصابين".