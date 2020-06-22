اعلنت قيادة شرطة واسط، الاثنين، عن فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة بدءا من الاربعاء المقبل. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال بدءا من يوم الاربعاء المقبل وحتى اشعار اخر"، داعية "المواطنين للتسوق يوم غد الثلاثاء". واضافت ان "السيطرات الخارجية والداخلية للمحافظة ستقطع تماما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة واسط تعلن فرض حظر شامل للتجوال بدءا من الاربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.