تقرير استخباراتي: حزب الله اخترق ألمانيا باللاجئين

قال تقرير استخباراتي ألماني، إن حزب الله اللبناني اخترق البلاد في السنوات الماضية، عبر العشرات من عناصره الذين دخلوا البلاد كلاجئين، لافتة إلى أن الحزب اللبناني لا يزال يمثل تهديدا للأمن والنظام الديمقراطي رغم حظره.



التقرير الذي أصدرته هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، يفيد بأن "أفكار وأنشطة حزب الله اللبناني تهدد التفاهم والتعاون الدولي، وتعد خطرا على أمن ألمانيا، والنظام الديمقراطي".

وأضاف أن "هيئة حماية الدستور تعرف حزب الله وتحركاته وأنشطته جيدا، فهو يريد تأسيس حكم ديني مشابه لذلك الذي يحكم إيران".

وتابع التقرير أن "حزب الله يملك شبكة واسعة من المنظمات والأتباع حول العالم"، مضيفا "هناك شبكة قوية في ألمانيا يقودها 1050 قياديا بالحزب".

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وأوضح أن "وجود حزب الله ودعايته وأتباعه في الأراضي الألمانية، يعرض التعايش السلمي بين الألمان والأجانب للخطر".

وذكر التقرير أن "العشرات من قيادات وأتباع حزب الله دخلوا ألمانيا كلاجئين منذ 2015، وانضموا مباشرة لشبكة الحزب في البلاد"، وكشف أيضاً عن أن حزب الله "يستخدم الأراضي الألمانية كمكان لتوفير الدعم اللوجستي والمالي".

وفي ٣٠ أبريل الماضي، أعلنت الداخلية الألمانية حظر جميع أنشطة حزب الله في ألمانيا بشكل كامل، بعد ضغوط شديدة من الولايات المتحدة، ومن البرلمان الألماني نفسه الذي مرر في ديسمبر الماضي توصية غير ملزمة للحكومة، بحظر الحزب.

وتصنف هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا حزب الله منظمة إرهابية، فيما يفصل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2013، بين جناحيه السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان الذي يعد الحزب جزءا منها.