القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نددت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية بهجمات الجيش التركي خلال الأيام القليلة الماضية على عدة مواقع في إقليم كردستان العراق عبر القصف الجوي والمدفعي إضافة لتوغل القوات التركية في عدة محاور داخل الأراضي العراقية. مصر تستنكر التدخلات العسكرية لتركيا وإيران شمالي العراق الإمارات‬⁩ تستنكر التدخلات العسكرية لتركيا‬⁩ وإيران‬⁩ في ⁧‫العراق جاء ذلك عبر بيان لمجموع الأحزاب اليوم الأحد في مركز العلاقات الخارجية التابع للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأكراد السوريون ينددون بالعدوان التركي على شمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.