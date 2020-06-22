برلين تستضيف مؤتمر "شركاء السودان" الخميس

أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية، الإثنين، عن استضافة العاصمة الألمانية برلين مؤتمر "شركاء السودان"، بهدف خلق شراكات بين الخرطوم والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية والتحول الديمقراطى بالبلاد.



ومن المقرر أن يعقد المؤتمر، الخميس المقبل، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، عبر تقنية الفيديو، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ.

وقال مجلس الوزراء السوداني، إن مؤتمر الشركاء يحظي باهتمام دولي رفيع المستوى بمشاركة ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب أكثر من ٤٠ دولة ومؤسسة دولية، إلى جانب مشاركة أصدقاء السودان، بما في ذلك مجموعة من الدول الأفريقية والعربية بما فيها إثيوبيا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا ومصر وأعضاء مجلس التعاون الخليجي.

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وأشار البيان إلى أن مؤتمر شركاء السودان تطور خلال الأشهر التسعة الماضية من مؤتمر مانحين إلى مؤتمر شراكة، يهدف إلى دعم أجندة وبرامج الحكومة الانتقالية المتعددة الخاصة بتحقيق الاستقرارالاقتصادي وعملية الانتقال بالبلاد.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، قد عقد في الأيام الماضية سلسلة من اللقاءات مع اتحاد أصحاب العمل السوداني، وممثلي من المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير والقطاع الخاص، وعدد من منظمات المجتمع المدني، لدعم مخرجات المؤتمر.

ويركز مؤتمر شركاء السودان على الإصلاحات الاقتصادية، وبرنامج دعم الأسر، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، وتخفيف الأثر الاجتماعي لها.

كما يسلط المؤتمر الضوء على الدعم السياسي والاقتصادي لانتقال السودان نحو الديمقراطية، حيثُ تسعي حكومة الفترة الانتقالية من خلال هذا المؤتمر لخلق شراكة حقيقية مع العالم، لتحقيق السلام والإصلاح الاقتصادي وإعادة تأهيل البني التحتية ومشاريع الإنتاج وبرامج إعادة الإعمار.