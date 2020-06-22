شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. القوات المسلحة السودانية تتصدي لهجوم قوات آثيوبية شرقي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020 الخليج 365 - متابعات قال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن الدكتور عامر محمد الحسن، إن القوات المسلحة السودانية تمكنت من التصدي لهجوم بعض القوات الآثيوبية شرقي السودان. ونقلت شبكة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية قوله إن التصدي لهجوم من بعض مكونات القوات الإثيوبية بمنطقة الفشقة شرقي السودان وتكبيدهم {خسائر كبيرة}

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