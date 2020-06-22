شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. السلطات التركية تعتقل أربعة أشخاص بتهمة التجسس لصالح القنصلية الفرنسية بإسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020 الخليج 365 - متابعات أكد موقع سكاي نيوزر العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن صحيفة الصباح التركية، إلقاء السلطات التركية القبض على أربعة أشخاص بتهمة التجسس لصالح القنصلية الفرنسية بإسطنبول. وأوضحت الصحيفة ان قوات الأمن قامت باعتقال الأشخاص الأربع وتوجيه تهمة التجسس لصالح القنصلية الفرنسية بإسطنبول.

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