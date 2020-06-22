السودان تعلن تفاصيل تصديها لهجومًا لقوات إثيوبية على مواقع بالضفة الشرقية لنهر عطبرة

في اعتداء جديد ينضم لسلسة الأعتداءات التى تشنها إثيوبيا على جاراتها السودان، أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الاثنين أنها تصدت هلجوما لقوات إثيوبية على موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة وبالتحديد في منطقة الفشقة.

وأشار بيان نشرته القوات المسلحة السودانية، على صفحتها في "فيسبوك"، إلى أنها "تصدت لاعتداء من بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع الأنفال، وكبدت المعتدين خسائر كبيرة، وردتهم على أعقابهم".

وأضاف البيان: "تؤكد القوات المسلحة حقها في الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المشروعة وستظل ساهرة ومتيقظة ومصممة على أداء واجبها في حماية أرض السودان وحدوده".

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صدت القوات المسلحة السودانية اليوم الاثنين، هجوما لقوات إثيوبية على موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة وبالتحديد في منطقة الفشقة. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها على "فيسبوك"، عن تصديها لاعتداء من بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع الأنفال، مؤكدة أنها كبدت المعتدين خسائر كبيرة، وردتهم على أعقابهم.

وأكدت القوات المسلحة السودانية حقها في الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المشروعة وستظل ساهرة ومتيقظة ومصممة على أداء واجبها في حماية أرض السودان وحدوده.