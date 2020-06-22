عشرات الإصابات بكورونا بين فتيات تعرضن لسوء معاملة في الهند

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نيودلهي: تبين أن عشرات الفتيات المقيمات في ملجأ حكومي مخصص للهاربات من منازلهن أو لضحايا العنف الجنسي مصابات بفيروس كورونا المستجد كما أعلنت السلطات الهندية الإثنين ما يثير مخاوف من تفشي الوباء في هذا النوع من المؤسسات العامة.

وفتح تحقيق بعد أن تبين ان 60 من الفتيات ال171 في الملجأ المخصص للقاصرات في ولاية أوتار براديش (شمال الهند) مصابات بكوفيد-19.

وتشهد الهند منذ أسابيع ارتفاعا كبيرا في حالات كورونا في حين ترفع تدريجيا العزل الصارم الذي استمر لأشهر.

وأعلن أجيت كومار ضابط المراقبة في إقليم كنبور "هناك 57 فتاة ثبتت إصابتهن بكوفيد-19 في هذا الملجأ" بينهن سبع حوامل.

ونقلت المصابات إلى مستشفيات ووضع العاملون في الملجأ والفتيات الأخريات في الحجر.

وقال كومار "أمر القاضي المسؤول عن الإقليم بفتح تحقيق حول تفشي الوباء في الملجأ".

وبعد رصد العدد الكبير للحالات أمر أمين عام الولاية الإثنين باتخاذ تدابير جديدة لمكافحة فيروس كورونا منها قياس الحرارة والحد من الزيارات للملاجىء ودور اليتامى.

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وهذه الإصابات تزيد القلق من احتمال تعرض أطفال هذه الدور لسوء معاملة بعد سلسلة فضائح اعتداءات جنسية من هذا النوع في 2018 شملت ايضا أوتار براديش.

وألحق الوباء ضررا كبيرا بالهند حيث الكثافة السكانية عالية في المدن. والمستشفيات مكتظة وباتت غير قادرة على استقبال مزيد من المرضى.

وفرضت شيناي في الجنوب عزلا جديدا الجمعة بعد زيادة كبيرة في حالات كوفيد-19.

ومع عدد سكان يقدر ب1,3 مليار نسمة، تعد الهند رابع بلد أكثر تضررا بالوباء في العالم مع أكثر من 425 ألف اصابة وفقا للأرقام الرسمية. والإثنين سجلت 14821 حالة جديدة.

ويرى الخبراء أن العدد الفعلي للحالات أعلى بكثير ويدعون إلى تكثيف الفحوص.

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