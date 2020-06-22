فرنسا: ننسق مع مصر وشركائنا الأوروبيين لإعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت ‏وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن استقرار ليبيا ومحاربة الإرهاب فيها أمران حاسمان لأمن محيطها الإقليمي ولأوروبا، حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز عربية.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها، ‏إن باريس تنسق مع مصر وشركائها الأوروبيين والدوليين لإعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال في وقت سابق من اليوم، إن تركيا تمارس لعبة خطرة في ليبيا، مشددة على ضرورة وقف كل التدخلات الأجنبية هناك.

وأكد ماكرون، حسبما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية، الاثنين، أن فرنسا وتونس تدعوان أطراف الصراع في ليبيا لوقف الحرب واستئناف المفاوضات.

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هذا ودعت اللجنة الدولية بشأن ليبيا، إلى سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، مشددة على ضرورة استئناف مباحثات 5+5 التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر برلين.

وأكد بيان صادر عن اجتماع للجنة الدولية الخاصة بليبيا ضم الجامعة العربية والأمم المتحدة على ضرورة خفض التصعيد واستكمال المفاوضات.

وأعربت اللجنة الدولية عن القلق العميق إزاء حالة التصعيد العسكري حول سرت.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع أعضاء مؤتمر برلين بكافة تعهداتهم والتزاماتهم.