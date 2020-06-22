ترامب يتوقع تخطي حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة 150 ألفا حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ف ب)

توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تتخطى حصيلة وفيات جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة 150 ألفا، بعدما بلغت الإثنين 120 ألف وفاة.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "سبكتروم نيوز" الإخباري إن الحصيلة الحالية هي "على الأرجح 115 ألفا لكنها قد تتخطى هذا الرقم بقليل وصولا إلى 150 ألفا أو أكثر، لكننا كنا لنفقد ما بين مليونين وأربعة ملايين شخص" لو لم تتخذ الإدارة تدابير لإبطاء تفشي الوباء في البلاد.

وكان ترامب يشير إلى نموذج أعدته "إمبيريال كولدج أوف لندن" توقّع في أوساط مارس بلوغ حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 2,2 مليون حالة إن لم تتخذ أي تدابير.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في هذا المجال، بلغت الاثنين حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 120 ألف وفاة.

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وقال الرئيس الأمريكي في المقابلة التي أجريت في البيت الأبيض "لقد أدينا عملا جيدا والآن، نعمل على إعادة إنهاض البلاد".

ولدى سؤاله عن إمكان تنظيم تجمّعات انتخابية جديدة في توقيت تشهد فيه ولايات عدة في جنوب البلاد وغربها موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19، أكد ترامب عدم إهمال السلامة الصحية.

وقال "لا نزال قلقين بشأن السلامة"، مضيفا "نريد التخلّص من هذا الأمر".

ومن المقرر أن يتوجّه الرئيس الأمريكي إلى فينيكس الثلاثاء لمخاطبة مناصرين له من الشبان، علما أنه لم يعلن رسميا أن الحدث سيكون تجمّعا انتخابيا.