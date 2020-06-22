واشنطن توضح هدف قانون قيصر وعلاقته بالرئيس الأسد

أعلن الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، أن الغرض من العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر"، يكمن في إلحاق ألم حقيقي بالمقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال جيفري في مؤتمر افتراضي نظمه معهد الشرق الأوسط اليوم الاثنين: "هدفنا لا يكمن في تدمير الاقتصاد السوري. صدقوني، الأسد قادر جدا على تحقيق ذلك بنفسه، وهو ينفذ بشكل ممتاز مهمة دفع الليرةالسورية إلى الزوال وتقويض ما بقي من إجمالي الناتج المحلي في سوريا".
وشدد جيفري على أن تطبيق العقوبات الجديدة يستهدف "إلحاق ألم حقيقي بالأشخاص المقربين من الأسد" ودفع سوريا إلى فهم أن "هذه الإجراءات التقييدية لن ترحل" طالما لم تغير السلطات في دمشق سياساتها.
كما زعم المسؤول الأمريكي أن هذه العقوبات غير موجهة لعرقلة المساعدات الإنسانيةلسوريا "بما في ذلك إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام".
وأشار جيفري إلى أن الولايات المتحدة، التي وصفها بأكبر مقدم للمساعدات الإنسانية لسوريا، ستتعهد بتخصيص مبلغ ملموس في هذا المجال خلال المؤتمر المقرر عقده في أواخر يونيو من قبل الاتحاد الأوروبي.
وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بمن فيها رئيس البلاد وزوجته أسماء الأسد.
وتستهدف هذه العقوبات القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري وسلطات البلاد والجهات الداخلية والخارجية التي تدعم العمليات العسكرية للحكومة.
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