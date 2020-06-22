ليبيريا تمدد الطوارئ بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا

قرر الرئيس الليبيري جورج ويا اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، 30 يوما إضافية.
وبرر الرئيس الليبيري قراره بالزيادة المتسارعة في عدد المصابين، رغم فرض ارتداء الكمامات وملازمةالمنازل.
ويخالف القرار، الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى بغرب إفريقيا، سعت لتخفيف القيود رغم ارتفاع عدد الإصابات، وذلك للسماح باستئناف الأنشطة الاقتصادية التييعتمد عليها المواطنون.
وسجلت ليبيريا 626 إصابة بالفيروس حتى الآن، و34 وفاة منذ الإعلان عن أول حالة بالبلاد في منتصف مارس.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في الثامن من أبريل، شملت الحجر الصحي في 15 منطقة والبقاء في المنازل بعد الساعة الثالثة عصرا.
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