الرئيس التونسي: السلطة الحالية بطرابلس مؤقتة ويجب أن تحل مكانها شرعية جديدة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن السلطة الحالية في طرابلس، المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني الليبي، برئاسة فائز السراج، مؤقتة، ويجب أن تحل مكانها شرعية جديدة نابعة من إرادة الشعب، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.
فيما أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا وتونس تدعوان أطراف الصراع في ليبيا لوقف الحرب واستئناف المفاوضات.
هذا ودعت اللجنة الدولية بشأن ليبيا، إلى سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، مشددة على ضرورة استئناف مباحثات 5+5 التي تمالتوصل إليها خلال مؤتمر برلين.
وأكد بيان صادر عن اجتماع للجنة الدولية الخاصة بليبيا ضم الجامعة العربية والأمم المتحدة على ضرورة خفض التصعيد واستكمال المفاوضات.
وأعربت اللجنة الدولية عن القلق العميق إزاء حالة التصعيد العسكري حول سرت.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع أعضاء مؤتمر برلين بكافة تعهداتهم والتزاماتهم.
هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تهدف إلى السيطرةعلى النفط ومقدرات الشعب الليبي.
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، الأحد، نقلته فضائية العربية، أن الموقف المصري مبني على أن معركة الجيش الليبي هي معركة قومية.
وأوضح "منعنا تداول أي معلومات عن تحرك قوات الجيش الليبي".
وتابع "منطقة للحظر الجوي في محيط سرت بطول 200 كلم"، لافتًا إلى أن "المعركة ضد الإرهاب هي معركة تتعدى حدودنا".
هذا وأكد الجيش الليبي، الأحد، أنه لن يترك مدينة سرت تسقط في يد الأتراك مهما كانت التضحيات.
واعتبر الجيش الليبي، أن مصر تدرك خطورة التدخل التركي في البلاد، لافتا إلى أن هدف تركيا السعي للسيطرة على العاصمة طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
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