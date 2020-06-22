موريتانيا تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت الإذاعة الموريتانية مساء الاثنين
وأضاف أن العدد الاجمالي للاصابات في بلاده وصل إلى 3121 مصابا تعافى منهم 905 أشخاص وبلغ مجموع الوفيات 112 حالة.
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