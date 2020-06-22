خلية الإعلام العراقى: الصاروخ الذى سقط بمطار بغداد انطلق من الدهنة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن صاروخ الكاتيوشا الذي سقط في مطار بغداد الدولي، انطلق من قرية شمال مدينة أبو غريب التي تبعد

نحو 32 كلم غرب العاصمة بغداد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الخلية- في بيان نشرته الوكالة الوطنية

العراقية للانباء /نينا/ اليوم الاثنين - إن صاروخًا من نوع كاتيوشا سقط في مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.وأضافت أن الصاروخ انطلق من قرية الدهنة شمالي قضاء أبو غريب غربي العاصمة".