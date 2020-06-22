أحزاب يمنية تؤيد إعلان القاهرة وترفض التدخلات الأجنبية بالمنطقة العربية

أعلنت أحزاب ومكونات سياسية يمنية، تأييدها لإعلان القاهرة الصادر في الـ 6 من شهر يونيو الجاري، والذي أكد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وطالب بوقف إطلاق النار لحقن دماء الليبيين وعلى وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، وأكدت تأييدها الكامل لحق مصر الشقيقة في الدفاع عن نفسها ومواجهة أي تهديدات محتملة لأمنها.



وقالت في بيان صحفي: إنها تتابع ما يحدث في المنطقة العربية من تدخلات خارجية مضرة بأمن الدول العربية وشعوبها وبالأمن القومي العربي وبما يعيق التغيير والتنمية وطموحات شعوبنا في الحرية والاستقلال وبناء السلام والتعاون الإيجابي مع مختلف دول العالم، وبينما تناضل شعوب الأمة العربية ودولها للدفاع عن حقها في الحرية والكرامة ومواجهة الإرهاب والتطرف وصناعة التغيير والسلام تتعاظم المخاطر والتهديدات التي تواجه الدولة الوطنية العربية مع تزايد التدخلات الخارجية غير الشرعية في شؤون الدولة الوطنية وبما يهدد وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها ويجعلها نهباً لقوى الفوضى والتخريب ومجالاً للإستغلال وتصدير الإرهاب وزعزعة أمن واستقرار دول وشعوب الأمة العربية.

وأشادت أحزاب المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وإتحاد القوى الشعبية اليمنية، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب جبهة التحرير، وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الشعب الديمقراطي (حشد) في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، نسخة منه بموقف الحكومة الذى أعلنته على لسان وزير خارجيتها بالترحيب بتلك المبادرة من منطلق رفضنا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لكل الدول العربية.

وأضافت: أن ما تعانيه بلادنا من التدخل الإيراني ودعم الانقلاب الحوثي على الدولة الوطنية المتمثلة في الجمهورية، ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، إلا صورة من ذلك التدخل والتوسع الأجنبي على حساب مصالح الشعوب العربية وسيادتها واستقرارها، وأن ما يحدث في ليبيا من تدخل خارجي في شؤون الشعب الليبي يشكل تهديدا لوحدة واستقرار ليبيا وتهديدا للأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين.

وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية، أن أمن الأمة العربية ودولها وحدة واحدة لا يتجزء وأمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ

من أمن ليبيا وأمن اليمن وأمن بقية الدول العربية في الخليج والعراق وبلاد الشام وشمال افريقيا والقرن الأفريقي، وطالبت الأحزاب، كل أبناء الأمة العربية ودول الجامعة العربية بالوقوف إلى جانب مصر وحقها في الدفاع عن نفسها وعن أمن ليبيا من التدخلات الأجنبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا ومصر وتهديد الأمن القومي العربي.



كما أكدت الأحزاب، على وحدة وأمن واستقرار الأراضي العربية في إطار الدولة الوطنية العربية، داعية الجامعة العربية لتفعيل دور مجلس الدفاع المشترك للدول العربية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه دولنا الوطنية كل على حدة وتهدد وحدتها وسيادتها والأمن القومي العربي، كما دعت الأحزاب، المجتمع الدولي إلى الوقوف بجدية أمام تهديد السلم والأمن الدوليين في ليبيا نتيجة التدخلات الخارجية غير الشرعية والوقوف إلى جانب الشعب الليبي وأمنه واستقراره.



وطالبت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتأييد إعلان القاهرة والمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول لحل شامل للمسألة الليبية وتحقيق السلام للشعب الليبي بعيداً عن التدخلات الخارجية والأطماع التوسعية للقوى الأجنبية.

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تتابع الاحزاب والمكونات السياسية اليمنية الموقعه على هذا البيان ما يحدث في المنطقة العربية من تدخلات خارجية مضرة بأمن الدول العربية وشعوبها وبالامن القومي العربي وبما يعيق التغيير والتنمية وطموحات شعوبنا في الحرية والاستقلال وبناء السلام والتعاون الايجابي مع مختلف دول العالم

وبينما تناضل شعوب الامة العربية ودولها للدفاع عن حقها في الحرية والكرامة ومواجهة الارهاب والتطرف وصناعة التغيير والسلام تتعاظم المخاطر والتهديدات التي تواجه الدولة الوطنية العربية مع تزايد التدخلات الخارجية غير الشرعية في شؤون الدولة الوطنية وبما يهدد وحدة اراضيها وسيادتها وأمنها ويجعلها نهباً لقوى الفوضى والتخريب ومجالاً للإستغلال وتصدير الارهاب وزعزعة أمن واستقرار دول وشعوب الامة العربية..وما تعانيه

بلادنا من التدخل الايراني ودعم الانقلاب الحوثي على الدوله الوطنيه المتمثله في الجمهوريه ، ومخرجات الحوار الوطني والمبادره الخليجيه الا صوره من ذلك التدخل والتوسع الأجنبي على حساب مصالح الشعوب العربيه وسيادتها واستقرارها .وما يحدث في ليبيا من تدخل خارجي في شؤون الشعب الليبي يشكل تهديدا لوحدة واستقرار ليبيا وتهديدا للامن القومي العربي والسلم والامن الدوليين ولذا فان الأحزاب والقوى السياسية اليمنية تؤكد فيما يخص الملف الليبي على التالي:أولاً : تأييدها لإعلان القاهرة الذي اكد على الحل السياسي للازمة الليبية والصادر في السادس من شهر يونيو 2020م، والذي طالب بوقف إطلاق النار لحقن دماء الليبين وعلى وحدة ليبيا وامنها واستقرارها وسيادتها وسلامة اراضيها وتشيد الأحزاب بموقف الحكومه الذى أعلنته على لسان وزير خارجيتها بالترحيب بتلك المبادره من منطلق رفضنا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخليه لكل الدول العربيه.ثانياً : إن أمن الامة العربية ودولها وحدة واحدة لايتجزء وأمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن ليبيا وامن اليمن وامن بقية الدولة العربية في الخليج والعراق وبلاد الشام وشمال افريقيا والقرن الافريقي ومن هذا المنطلق نؤكد تأييدنا الكامل لحق جمهورية مصر العربية الشقيقة في الدفاع عن نفسها ومواجهة أي تهديدات محتمله لامنها .ثالثاً : تطالب الاحزاب كل ابناء الامة العربية ودول الجامعة العربية الوقوف الى جانب مصر وحقها في الدفاع عن نفسها وعن امن ليبيا من التدخلات الاجنبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا ومصر وتهديد الامن القومي العربي .رابعاً : تؤكد الاحزاب على وحدة وامن وأستقرار الأراضي العربية في إطار الدولة الوطنية العربية وتدعو الجامعة العربية لتفعيل دور مجلس الدفاع المشترك للدول العربية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه دولنا الوطنية كل على حدة وتهدد وحدتها وسيادتها و الامن القومي العربي .خامساً : تدعو الاحزاب المجتمع الدولي إلى الوقوف بجدية امام تهديد السلم والامن الدوليين في ليبيا نتيجة التدخلات الخارجية غير الشرعية والوقوف الى جانب الشعب الليبي وأمنه واستقراره .سادساً : نطالب الامم المتحدة والمجتمع الدولي بتأييد اعلان القاهرة والمبادرة المصرية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول لحل شامل للمسألة الليبية وتحقيق السلام للشعب الليبي بعيداً التدخلات الخارجية والاطماع التوسعية للقوى الاجنبية .صادر عن الاحزاب السياسية التالية :- المؤتمر الشعبي العام- الحزب الاشتراكي اليمني- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري- إتحاد القوى الشعبية اليمنية- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي- حزب جبهة التحرير- حزب البعث العربي الاشتراكي- حزب الشعب الديمقراطي (حشد)