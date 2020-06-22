وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصابع الاتهام إلى تركيا اليوم الاثنين بسبب دعمها للحكومة المعترف بها دوليًا في ليبيًا، قائلًا إن تركيا تمارس لعبة خطيرة تتعارض مع كل ما وافقت عليهفي المحادثات الدولية، وفقًا لوكالة رويترز.
وقال ماكرون : "أتيحت لي الفرصة بالفعل لأقول بوضوح شديد للرئيس أردوغان إنني أعتبر أن تركيا تمارس لعبةخطيرة في ليبيا اليوم تتعارض مع جميع التزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر برلين"، في إشارة إلى مؤتمر للسلام عقد في وقت سابق من هذا العام.
وأشار ماكرون أنه تحدث في وقت سابق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الأزمة في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.