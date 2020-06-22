ماكرون: تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصابع الاتهام إلى تركيا اليوم الاثنين بسبب دعمها للحكومة المعترف بها دوليًا في ليبيًا، قائلًا إن تركيا تمارس لعبة خطيرة تتعارض مع كل ما وافقت عليه

في المحادثات الدولية، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال ماكرون : "أتيحت لي الفرصة بالفعل لأقول بوضوح شديد للرئيس أردوغان إنني أعتبر أن تركيا تمارس لعبة

خطيرة في ليبيا اليوم تتعارض مع جميع التزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر برلين"، في إشارة إلى مؤتمر للسلام عقد في وقت سابق من هذا العام.

وأشار ماكرون أنه تحدث في وقت سابق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الأزمة في ليبيا.