كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 1184 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1184 حالة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، قد أعلن يوم السبت الماضي، إغلاق محافظة الخليل، بحيث يمنع الخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء حركة البضائع، مع استمرار منع التنقل داخل المحافظة لمدة 5 أيام، لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية، على خلفية تزايد الإصابات بالفيروس.