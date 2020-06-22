كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ماكرون: تركيا تمارس "لعبة خطيرة" في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ٌقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد في باريس، إن تركيا تمارس "لعبة خطيرة" في ليبيا.

وتحدث "ماكرون" عن الوضع الليبي، قائلا: إن "من مصلحة الجميع وقف الحرب في ليبيا"، مشدداً على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأضاف: "أود أن أقول أن تدخل أردوغان في ليبيا لا يجب أن يحصل.. تركيا تلعب لعبة خطيرة وتخرق فيها كل الالتزامات التي تعهدت بها في برلين"، مشيراً إلى أن "هذا ما أبلغ به كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال محادثتهما مؤخرا"، مطالباً الجميع "بالتحلي بالمسؤولية ووقف التدخلات الخارجية"، كما شدد على أهمية إعادة توحيد المؤسسات الليبية.

وجاء حديث ماكرون بعد اتهام تركيا لـفرنسا بـ"تعريض أمن حلف شمال الأطلسي للخطر"، وذلك بـ"دعمها" للجيش الوطني الليبي في النزاع الدائر.

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