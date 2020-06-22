كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ماكرون: تركيا تمارس "لعبة خطيرة" في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ٌقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد في باريس، إن تركيا تمارس "لعبة خطيرة" في ليبيا.
وتحدث "ماكرون" عن الوضع الليبي، قائلا: إن "من مصلحة الجميع وقف الحرب في ليبيا"، مشدداً على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.
وأضاف: "أود أن أقول أن تدخل أردوغان في ليبيا لا يجب أن يحصل.. تركيا تلعب لعبة خطيرة وتخرق فيها كل الالتزامات التي تعهدت بها في برلين"، مشيراً إلى أن "هذا ما أبلغ به كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال محادثتهما مؤخرا"، مطالباً الجميع "بالتحلي بالمسؤولية ووقف التدخلات الخارجية"، كما شدد على أهمية إعادة توحيد المؤسسات الليبية.
وجاء حديث ماكرون بعد اتهام تركيا لـفرنسا بـ"تعريض أمن حلف شمال الأطلسي للخطر"، وذلك بـ"دعمها" للجيش الوطني الليبي في النزاع الدائر.
ومن جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إننا "لن تقبل بتقسيم ليبيا ولا بد من وقف إطلاق النار بشكل فوري وإنهاء التدخلات الأجنبية".
وفي وقت سابق، اتهمت فرنسا تركيا بالتصرف بطريقة "عدائية" تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي؛ لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في بيان شديد اللهجة: إن "انتهاكات الحظر ولا سيما من جانب تركيا هي العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".
وصرح مسؤول أوروبي: بأن مهمة إيريني لمراقبة حظر تصدير الأسلحة لليبيا، اعترضت 130 سفينة منذ بداية عملها قبل شهر، وبينها سفينة رافقتها بوارج حربية تركية.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أطلق في الأول من شهر أبريل الماضي، مهمة "إيريني" لتحل محل مهمة بحرية سابقة للاتحاد الأوروبي، تم إيقاف سفنها العام الماضي وسط نزاع حول أزمة الهجرة بين عواصم الاتحاد الأوروبي.