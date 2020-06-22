كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تدين التدخلات العسكرية الإيرانية والتركية بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الإثنين، التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق، معتبراً أن التدخلات التركية والإيرانية انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وتهديدًا صريحًا لأمنه، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكدت الكويت على تأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها العراق للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.