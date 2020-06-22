عاجل.. سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي

مساء اليوم الإثنين، عن

وقال مصدر أمنى عراقي لقناة "السومرية نيوز": إن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط مساء اليوم في محيط مطار بغداد الدولي".

وتشهد المنطقة الخضراء ومحيط مطار بغداد بين فترة وأخرى سقوط صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون.

هذا وسقطت يوم الخميس الماضي، 4 صواريخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد؛ حيث مقر السفارة الأمريكية.

وتمثل هذه الصواريخ امتداداً لسلسلة من القذائف التي تم إطلاقها على بغداد، وتحديداً المنطقة الخضراء التي تضم أهم مقار البعثات الدبوماسية ومن بينها السفارة الأمريكية.