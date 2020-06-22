كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا ترصد 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء اليوم الإثنين، عن رصد 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 34657 حالة، وهي رابع حصيلة في العالم لعدد ضحايا الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وسجلت 218 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و720 شخصا، وارتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 183 ألفا و426 شخصا، بعد أن تعافى من الفيروس 533 مصابا خلال اليوم الأخير.