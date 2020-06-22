كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا ترصد 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء اليوم الإثنين، عن رصد 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت السلطات الصحية إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 34657 حالة، وهي رابع حصيلة في العالم لعدد ضحايا الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.
وسجلت 218 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و720 شخصا، وارتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 183 ألفا و426 شخصا، بعد أن تعافى من الفيروس 533 مصابا خلال اليوم الأخير.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,101 مليون إصابة، بينهم أكثر من 471 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,874 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.