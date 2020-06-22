حياة مسلم أصبحت محط اهتمام جمهور الفن.. أول ظهور له مع أبنائه “يغزو” أنستغرام – فيديو

أصبحت حياة مغني الراب، مسلم، بعد زواجه من الفنانة أمل صقر، محط اهتمام الجمهور، المتتبع للساحة الفنية في المغرب، ويتضح ذلك من الطريقة، التي انتشر بها مقطع فيديو، ظهر فيه لأول مرة مع أبنائه من زوجته الأولى.

وشاركت الفنانة أمل صقر، عبر حسابها، بمناسبة عيد الأب، مقطع فيديو، ظهر فيه مسلم، وهو يمزح مع ابنه، وابنته، عبر رشهما بالماء باستخدام الخرطوم، إذ غزا المقطع أنستغرام.

وقالت أمل صقر عن الفيديو: “حبيت ولاد محمد يلعبوا كيف ما كنا بكري كنلعبوا تيو والما والضحك ومولاها ربي”.

وكان مسلم، قبل زواجه من أمل صقر، حريصا على إبعاد حياته الشخصية، والأسرية عن الأضواء، لكنه غير هذا التوجه، بعد زواجه منها.