الامارات .. تنظيم رحلة عودة لفائدة 290 مغربيا عالقا بسبب جائحة ” كورونا”

تم مساء اليوم الاثنين، تنظيم رحلة عودة لفائدة 290 مغربيا عالقا في الامارات، على إثر إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، بسبب جائحة فيروس “كورونا المستجد”، وذلك في إطار عملية تكفلت بها السلطات المغربية.

وأوضح القنصل العام للمملكة بدبي عبد الرحيم الرحالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية جرت في “ظروف جيدة”، مشيرا إلى أن ذلك تم بتنسيق مع السلطات الاماراتية من أجل ضمان عودة آمنة لهؤلاء المواطنين المغاربة العالقين بالامارات منذ مارس الماضي.

وأضاف أن عملية إعادة هؤلاء المواطنين العالقين تمت من مطار دبي الدولي على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، متجهة إلى مطار المسيرة الدولي بأكادير، في ظل احترام تام للإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي الجاري به العمل، تحت إشراف المصالح المعنية.

يذكر أن المئات من المغاربة العالقين في الخارج عادوا إلى المغرب عبر عدة رحلات جوية انطلاقا من الجزائر ومنطقة الأندلس بإسبانيا، ومدريد وبرشلونة وجزر الكناري، وكذا من اسطنبول. وستتواصل عمليات إعادة العالقين إلى الى المملكة، وينتظر أن تشمل قريبا مناطق وبلدانا أخرى.